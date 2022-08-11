قبرص تحتج على اجتماع رئيس أذربيجان مع زعيم القبارصة الأتراك

أعلنت وزارة الخارجية القبرصية، اليوم الخميس، أنها تقدمت باحتجاجات رسمية على اجتماع زعيم القبارصة الأتراك برئيس أذربيجان وسط مخاوف من حملة مكثفة لدعم تقسيم البلاد.

وأعربت الوزارة عن "خيبة أملها وأسفها لاجتماع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وزعيم القبارصة الأتراك، إرسين تتار، يوم الثلاثاء على هامش دورة ألعاب التضامن الإسلامي في تركيا، وطالبت حكومة أذربيجان باتخاذ "خطوات تصحيحية".

وقالت الوزارة إن الاجتماع يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي التي تدين الإعلان الأحادي الجانب منذ عقود بإقامة دولة تركية منفصلة في شمال قبرص، مضيفة أن دعم مطالب القبارصة الأتراك قد يعرقل محاولة أذربيجان للتوصل إلى اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يتطلب موافقة قبرص، الدولة العضو في الاتحاد.

المصدر: AP