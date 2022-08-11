وسائل إعلام: رئيسة فنلندا السابقة استقلت طائرات مملوكة للروس

كشف وسائل إعلام فنلندية أن تاريا هالونن الرئيسة السابقة للبلاد (2012-2020) وثلاثة رؤساء للحكومة استخدموا بين عامي 2007 و2011 طائرات تملكها شركات روسية عبر شركات خارج الحدود.

وقالت الإذاعة العامة YLE في تحقيق خاص لها نشر الخميس: "من العام 2007 وحتى العام 2011، استخدمت القيادة العليا طائرات روسية 12 مرة على الأقل. بالإضافة إلى الرئيسة تاريا هالونن، استخدمها كل من ماتي فانهانين (رئيس الحكومة السابق في فترة 2003-2010، والتي يشغل حاليا منصب رئيس البرلمان)، وماري كيفينييمي (رئيس مجلس الوزراء في 2010-2011) ويوركي كاتاينين ​​(رئيس مجلس الوزراء في 2011-2014) خلال فترة توليهه منصب رئاسة الوزراء".

ويدور الحديث عن شركة Jetflite Oy التي تقدم خدمات النقل الجوي على متن طائرات خاصة. ويزعم الصحفيون أن جزءا من الطائرة كانت تملكها شركات روسية من خلال شركات خارج الحدود، وكانت Jetflite Oy تشغل تلك الطائرات وتقدمها للزبائن وبينهم سياسيون فنلنديون.

ويشير التحقيق إلى أن طائرة واحدة على الأقل استخدمها السياسيون الفنلنديون، كانت ملكا لبنك "نوموس" الروسي، الذي أصبح الآن جزءا من بنك "أوتكريتيه" الروسي.

كما استخدمت طائرة مملوكة لشركة Sopor Trading Ltd، المسجلة في جزر فيرجن البريطانية، والمستفيد النهائي منها هو ألكسندر سافيليف، رئيس مجلس الإدارة والمساهم في بنك "سان بطرسبورغ"، وفقا للتحقيق.

وقالت الرئاسة ومكتب الحكومة في فنلندا إنهما لم يكونا على علم بمن هم المالكون النهائيون للطائرات.

المصدر: "نوفوستي"