سلطات زابوروجيه تكشف متى ستعلن موعد الاستفتاء

قال عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، إنه سيتم تحديد موعد الاستفتاء على انضمام هذه المقاطعة إلى روسيا، عندما يتم ضمان أمنها وضمان حرية التعبير والاختيار لسكان المنطقة.

وأضاف روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "يبقى موعد إجراء الاستفتاء، أمرا ثانويا. المهم هو رأي ورغبة الناس في العودة إلى وطنهم التاريخي في روسيا. يطالب السكان بإجراء الاستفتاء في أسرع وقت ممكن، ولكن سيتم تحديد موعده بمجرد أن ندرك أن الأمن وحرية التعبير وشفافية النتائج مضمونة في المنطقة".

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ووفقا له، سيتم إجراء الاستفتاء بمجرد أن يكون هناك تفاهم على تنفيذ هذه المبادئ الثلاثة.

في وقت سابق، وقع رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، على أمر حول إجراء الاستفتاء بشأن إعادة توحيد المنطقة مع روسيا.

وخلال ذلك، أفادت الأنباء بأنه قد يتم إجراء الاستفتاء حول تقرير مصير مقاطعة زابوروجيه ودخولها إلى روسيا في أوائل الخريف.

وأشار البعض إلى احتمال إجراء هذا الاستفتاء في النصف الأول من سبتمبر المقبل.

المصدر: نوفوستي