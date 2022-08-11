المملكة المتحدة تتهم عضوا في خلية "بيتلز الداعشية" بالإرهاب

يواجه آخر أفراد خلية تنظيم "داعش" الإرهابي، المعروفة إعلاميا باسم "بيتلز"، اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية في بريطانيا بعد ترحيله من تركيا.

وقالت دائرة شرطة العاصمة إن آين ديفيس (38 عاما) اعتقل في مطار لوتون شمال لندن ليلة الأربعاء بعد وصوله على متن طائرة قادمة من تركيا ووجهت إليه تهم بارتكاب جرائم بموجب قانون الإرهاب.

ومن المقرر أن يمثل ديفيس أمام محكمة في لندن اليوم الخميس. وقالت النيابة العامة الملكية إن التهم تتعلق بجرائم إرهابية في عام 2014 وحيازة سلاح ناري لغرض مرتبط بالإرهاب.

واعتقل ديفيس في تورلي عام 2015 وأدين عام 2017 بالانتماء لتنظيم "داعش". وأثناء محاكمته هناك، أنكر كونه أحد عناصر "البيتلز".

واحتجز المسلحون الذين أطلق عليهم رهائنهم لقب "البيتلز" بسبب لهجاتهم البريطانية، نحو عشرين غربيا قبل عقد من الزمان، عندما سيطر تنظيم "داعش" على مساحة كبيرة من سوريا والعراق. وقتل العديد من الأسرى في عمليات قطع مروعة للرؤوس، بمن فيهم الأمريكيان جيمس فولي، وستيفن سوتلوف، والبريطانيان ديفيد هينز وآلان هينينغ.

المصدر: AP