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بلينكن في رسالة إلى طهران: لن نتسامح مع التهديدات بالعنف ضد الأمريكيين

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بلينكن في رسالة إلى طهران: لن نتسامح مع التهديدات بالعنف ضد الأمريكيين
AFP
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن رسالة بلاده إلى طهران واضحة، "لن تتسامح مع التهديدات بالعنف ضد الأمريكيين".

وفي تغريدة على "تويتر" عقب اتهام وزارة العدل الأمريكية إيرانيا في الحرس الثوري بمحاولة اغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، قال بلينكن: "رسالتنا إلى إيران واضحة: لن نتسامح مع التهديدات بالعنف ضد الأمريكيين - وهذا يشمل بالتأكيد المسؤولين الحكوميين السابقين. أي هجوم سيواجه عواقب وخيمة".

هذا وأفادت مصادر لموقع "أكسيوس" الأمريكي بأن المخطط الإيراني المزعوم لاستهداف مسؤولين أمريكيين كان يشمل اغتيال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو.

المصدر: RT

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