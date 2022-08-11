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مقتل 3 جنود بهجوم مسلح على معسكر للجيش الهندي في كشمير

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مقتل 3 جنود بهجوم مسلح على معسكر للجيش الهندي في كشمير
Legion-Media
قوات هندية في كشمير (صورة أرشيفية)
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لقي ثلاثة جنود هنود واثنان من المسلحين المشتبه بهم حتفهم بعد أن اقتحم متمردون معسكرا للجيش في ولاية كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، حسبما أفاد مسؤولون.

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وقال موكيش سينغ، الضابط الكبير في الشرطة، إن ما لا يقل عن مهاجمين اثنين مسلحين بالبنادق والقنابل اليدوية هاجموا المعسكر في منطقة دارال النائية في منطقة راجوري الجنوبية في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وأضاف سينغ أن الجنود ردوا على الهجوم، ما أدى إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية استمرت ثلاث ساعات على الأقل، وأصيب فيها جنديان فضلا عن سقوط القتلى الخمسة.

وذكر مسؤولون أن تعزيزات من الجنود وشرطة مكافحة التمرد طوقت المخيم مع احتدام القتال في الداخل.

وقالت الشرطة الأربعاء إن القوات الحكومية قتلت ثلاثة متمردين في منطقة بودغام خلال عملية لمكافحة التمرد.

وتطالب الهند وباكستان بأراضي كشمير المقسمة، وتصر الهند على أن التشدد في كشمير هو إرهاب ترعاه باكستان، وتنفي باكستان الاتهام، فيما يعتبره معظم الكشميريين المسلمين كفاحا شرعيا من أجل الحرية.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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