مقتل 3 جنود بهجوم مسلح على معسكر للجيش الهندي في كشمير

لقي ثلاثة جنود هنود واثنان من المسلحين المشتبه بهم حتفهم بعد أن اقتحم متمردون معسكرا للجيش في ولاية كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، حسبما أفاد مسؤولون.

إقرأ المزيد

وقال موكيش سينغ، الضابط الكبير في الشرطة، إن ما لا يقل عن مهاجمين اثنين مسلحين بالبنادق والقنابل اليدوية هاجموا المعسكر في منطقة دارال النائية في منطقة راجوري الجنوبية في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وأضاف سينغ أن الجنود ردوا على الهجوم، ما أدى إلى اندلاع معركة بالأسلحة النارية استمرت ثلاث ساعات على الأقل، وأصيب فيها جنديان فضلا عن سقوط القتلى الخمسة.

وذكر مسؤولون أن تعزيزات من الجنود وشرطة مكافحة التمرد طوقت المخيم مع احتدام القتال في الداخل.

🚨Breaking: Major Terrorist attack, heavy firing by 2 Terrorist Pigs😡on Army base near Rajouri Jammu & Kashmir. Both Terrorists killed in Encounter by brave soldiers. 3 Soldiers martyred attain Veergati😞🙏🏻🇮🇳Prayers 4 soldiers who sacrificed their lives🙏🏻ॐ शांति 🙏🏻

Indian Army pic.twitter.com/PvHGmvDcnJ — Jyot Jeet (@activistjyot) August 11, 2022

وقالت الشرطة الأربعاء إن القوات الحكومية قتلت ثلاثة متمردين في منطقة بودغام خلال عملية لمكافحة التمرد.

وتطالب الهند وباكستان بأراضي كشمير المقسمة، وتصر الهند على أن التشدد في كشمير هو إرهاب ترعاه باكستان، وتنفي باكستان الاتهام، فيما يعتبره معظم الكشميريين المسلمين كفاحا شرعيا من أجل الحرية.

المصدر: "أسوشيتد برس"