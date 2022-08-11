تايوان تجري تدريبات عسكرية جديدة

أجرى الجيش التايواني، اليوم الخميس، تدريبات جديدة بالذخيرة الحية بعدما أنهت بكين أكبر مناورة عسكرية على الإطلاق حول الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وقال المتحدث باسم الفيلق الثامن، لو ووي جي، لوكالة "فرانس برس" إن القوات التايوانية أطلقت قذائف مدفعية وقنابل مضيئة في إطار التدريبات الدفاعية، مبينا أن هذه المناورات في مقاطعة بينغتونغ جنوبي البلاد بدأت في الساعة 08,30 (00,3 ت غ) واستمرت ساعة.

وأجرت تايوان بالفعل تدريبات عسكرية الثلاثاء في بينغتونغ. وقال الجيش إن مئات الرجال شاركوا في جولتي المناورات.

وقللت السلطات من أهمية هذه التدريبات، مؤكدة أنها كانت مقررة من قبل ولا تشكل ردا على مناورات الصين.

وغضبت الصين بعد زيارة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي إلى تايوان. وردا على الزيارة أجرت مناورات جوية وبحرية استمرت أياما حول الجزيرة.

وأعلنت بكين انتهاء مناوراتها الأربعاء مؤكدة أن قواتها "نفذت مهام مختلفة" في مضيق تايوان، وتعهدت في الوقت نفسه بمواصلة حراسة مياهها، وأنها "ستواصل إجراء تدريبات عسكرية والاستعداد للحرب".

المصدر: "أ ف ب"