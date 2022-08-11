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القوات الخاصة من روسيا وفنزويلا والسودان وإيران تصل إلى بيلاروس

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القوات الخاصة من روسيا وفنزويلا والسودان وإيران تصل إلى بيلاروس
Globallookpress Russian Ministry of Defense
صورة أرشيفية
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قامت القوات الجوية الفضائية الروسية بتوصيل قوات خاصة من روسيا وفنزويلا والسودان وإيران إلى بيلاروس للمشاركة في الألعاب العسكرية "الجيش-2022".

وصرحت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، بأن طيران النقل العسكري سلم المشاركين في المسابقات، حيث جاء في تقرير نشرته الوزارة أن "وحدات القوات الخاصة وصلت إلى مطار بارانوفيتشي بجمهورية بيلاروس على متن طائرة تابعة لطيران النقل العسكري التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية للمشاركة في منافسات (الجيش-2022)".

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ويذكر أن الجانب البيلاروسي، وعلى الرغم من الوقت المظلم من اليوم الذي وصلت فيه القوات، استقبلها بترحيب تقليدي دافئ بالخبز والملح.

وسوف يستعرض المشاركون في المسابقة مهاراتهم في مختلف مراحل وتمارين المسابقة، بما في ذلك اقتحام مبنى يحتجز فيه رهائن، والهبوط الدقيق وغيرها من المسابقات.

وتقام المنافسة الدولية "النجمة القطبية" Polar Star بين وحدات القوات الخاصة على أراضي بيلاروس على أرض معسكر التدريب بمدينة بريست في الفترة 14-26 أغسطس، كجزء من الدورة الثامنة من مسابقة الجيش الدولية، ويشارك فيها فرق من القوات المسلحة من 6 دول هي: روسيا وبيلاروس وفنزويلا والسودان وإيران وأوزبكستان. وسيقام حفل افتتاح المسابقة في 14 أغسطس.

المصدر: نوفوستي

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