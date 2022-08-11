كوريا الجنوبية تأسف لادعاءات بيونغ يانغ بشأن منشأ تفشي كورونا

أعربت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الخميس، عن أسفها الشديد إزاء ادعاء كوريا الشمالية بأن تفشي فيروس كورونا نشأ من كوريا الجنوبية وتهديداتها برد انتقامي غير محدد.

وصرح مسؤول بالوزارة بأن الحكومة تعبر عن أسفها الشديد إزاء تصريحات كوريا الشمالية "الوقحة والتهديدية القائمة على ادعاءات متكررة لا أساس لها فيما يتعلق بتدفق فيروس كورونا"، التي صدرت في الاجتماع الوطني حول إجراءات مكافحة الوباء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها تحافظ على موقف دفاعي حازم وتكون مستعدة للاحتمالات المختلفة.

وهددت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في وقت سابق سلطات كوريا الجنوبية "بالقضاء عليها" في حال تسببت بتسلل فيروس كورونا إلى كوريا الشمالية.

وفي الشهر الماضي، زعمت كوريا الشمالية أن تفشي فيروس كورونا نشأ من أشياء غريبة تم العثور عليها بالقرب من الحدود بين الكوريتين، في إشارة إلى مواد محمولة بالبالونات أرسلتها مجموعات منشقة كورية شمالية في كوريا الجنوبية، مثل المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ.

المصدر: "يونهاب"