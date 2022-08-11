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الدفاع البيلاروسية تنفي أنباء عن وقوع انفجارات في مطار عسكري قرب غوميل

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الدفاع البيلاروسية تنفي أنباء عن وقوع انفجارات في مطار عسكري قرب غوميل
Sputnik
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نفت وزارة الدفاع البيلاروسية اليوم الخميس، أنباء تحدثت عن انفجارات في مطار عسكري بالقرب من غوميل.

وأوضحت الوزارة، أن النار اشتعلت في محرك في إحدى قطع العتاد هناك، ولم تقع إصابات نتيجة الحادث.

"فيما يتعلق بالاستفسارات التي تلقتها وزارة الدفاع بشأن الوميض الذي تمت ملاحظته في منطقة زيابروفكا بمقاطعة غوميل، نبلغكم عن وقوع حادث يوم 10 أغسطس. في حوالي الساعة 23:00، أثناء تشغيل اختباري لقطعة من المعدات بعد استبدال المحرك، اندلعت النيران فيه. وبفضل رد الفعل المناسب من العاملين، تم إخمادها ولم تقع إصابات".

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ويشار إلى أنه ظهرت الليلة الماضية، أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بسماع دوي انفجارات ومشاهدة وميض ساطع في المطار العسكري في زيابروفكا.

المصدر: تاس

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