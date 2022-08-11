رئيس سريلانكا المستقيل يحصل على إقامة مؤقتة في تايلاند

من المتوقع أن يصل الرئيس السريلانكي المستقيل جوتابايا راجاباكسا، إلى تايلاند، اليوم الخميس، ليقيم مؤقتا منذ فراره من بلده الشهر الماضي وسط احتجاجات حاشدة.

وقال مصدران إن راجاباكسا، وهو أول رئيس سريلانكي يستقيل في منتصف المدة، من المتوقع أن يسافر من سنغافورة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك اليوم الخميس. ولم يتضح متى سيصل.

وذكرت السلطات التايلاندية أن راجاباكسا لا ينوي طلب اللجوء السياسي، بل سيبقى مؤقتا فقط.

وقال رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا للصحفيين: "هذه قضية إنسانية، وهناك اتفاق على أنها إقامة مؤقتة"، مؤكدا أن "راجاباكسا لا يمكنه المشاركة في أي أنشطة سياسية أثناء وجوده في تايلاند".

وقال وزير الخارجية دون برامودويناي إن الحكومة السريلانكية الحالية تدعم زيارة راجاباكسا إلى تايلاند، مبينا أن جواز السفر الدبلوماسي للرئيس السابق سيسمح له بالبقاء لمدة 90 يوما.

وفر راجاباكسا إلى سنغافورة في 14 يوليو واستقال من منصبه بعد ذلك بوقت قصير، بعد اضطرابات غير مسبوقة، بسبب تعامل حكومته مع أسوأ أزمة اقتصادية منذ سبعة عقود، وبعد أيام من اقتحام الآلاف من المتظاهرين المقر الرسمي للرئيس ومكتبه.

المصدر: "رويترز"