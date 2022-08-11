الـFBI: التهديدات التي تتعرض لها قوات تنفيذ القانون بعد تفتيش منزل ترامب "خطيرة"

دان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI، كريستوفر راي، التهديدات الموجهة إلى سلطات إنفاذ القانون في أعقاب تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلا إنها "مؤسفة وخطيرة".

وقال راي، وهو أحد المعينين من قبل ترامب: "أنا قلق دائما بشأن التهديدات التي يتعرض لها إنفاذ القانون"، مشددا على أن "العنف ضد سلطات إنفاذ القانون ليس هو الحل، بغض النظر عن الجانب الذي تقف معه، فإنه لا يمكن استخدام العنف أو التهديد بالعنف".

وكان ترامب وأنصاره وصفوا تفتيش منزل ترامب في منتجع مار إيه لاغو في ولاية فلوريدا، بأنه "اضطهاد سياسي". واحتشد أنصار الرئيس السابق خارج المنتجع حاملين أعلام ترامب مرددين هتافات داعمة له ومدينة لعملية التفتيش.

وقالت مصادر لموضع "أكسيوس" إن عملية التفتيش جاءت على خلفية وثائق قد تكون سرية، أخذها ترامب معه من البيت الأبيض.

المصدر: axios