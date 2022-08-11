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3 قتلى بانفجار منزل في إنديانا الأمريكية

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3 قتلى بانفجار منزل في إنديانا الأمريكية
AP
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أكدت السلطات أن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء انفجار منزل في مدينة إيفانسفيل بجنوب ولاية إنديانا الأمريكية الأربعاء، وذلك بعد تقارير أولية أفادت بإصابة شخصين في الحادث.

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وقال ديفيد أنسون، نائب رئيس المحققين في مقاطعة فاندربيرغ، إن هويات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في انفجار الأربعاء لن يتم الإفصاح عنها قبل إخطار أقرب أقاربهم.

وذكرت شرطة إيفانسفيل أن شخصا آخر على الأقل تعرض لإصابة جراء الانفجار، فيما أفادت دائرة الإطفاء بأن 39 منزلا تضررت جراء الانفجار الذي وقع حوالي الساعة الواحدة ظهرا، مضيفة أنه لم يعرف بعد عدد المنازل التي كانت مأهولة لحظة الانفجار.

ولم يتم تحديد سبب الانفجار، فيما يواصل مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات التحقيق في الأمر.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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