وقف تسرب الأمونيا في مصنع جعة في دونيتسك

أفادت وزارة الطوارئ في جمهورية دونيتسك الشعبية بأنها تمكنت من وقف تسرب مادة الأمونيا في مصنع للجعة في دونيتسك، نتج عن قصف شنته قوات كييف للمصنع.

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وذكرت الوزارة في بيان لها أن التسرب تم ايقافه بحلول الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الماضية.

وفي وقت سابق قالت الطوارئ في دونيتسك إن 32 شخصا كانوا في المصنع لحظة ااستهدافه، حيث قتل شخص واحد على الأقل، وأصيب اثنان آخران بجروح.

وأوضحت الوزارة أن القصف أدى إلى اشتعال النيران في عبوات بلاستيكية ومنصات نقالة على مساحة 600 متر مربع في أرض المصنع.

المصدر: "نوفوستي"