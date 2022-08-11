الكلمة الفصل لموسكو.. أوكرانيا تطلب من سويسرا تمثيلها دبلوماسيا في روسيا

أكدت سويسرا أن أوكرانيا طلبت من بيرن تمثيلها دبلوماسيا في روسيا، إلا أن مثل هذا الإجراء لن يدخل حيز التنفيذ إلا إذا وافقت عليه موسكو.

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وأعربت سويسرا الدولة المحايدة تقليديا، منذ أن أطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا يوم 24 فبراير، استعدادها لتقديم المساعدة الدبلوماسية والقيام بدور الوساطة.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية يوم الأربعاء أن كييف طلبت تفويض سويسرا مهمة "القوة الحامية" لمصالحها في روسيا، مؤكدة بذلك ما نشرته صحيفة "لوزيرنر تسايتونغ".

ولفتت الخارجية الأوكرانية إلى أن تفويض "القوة الحامية" يسمح للدول بـ"الإبقاء على علاقات منخفضة المستوى وتوفير الحماية القنصلية لمواطني الدولة المعنية".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدثة باسم الخارجية الأوكرانية "استكمال المفاوضات" بهذا الشأن، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل باعتبار أن "السرية عنصر أساسي" لإنجاح هذا المسعى، مشددة في نفس الوقت أنه "كي يدخل تفويض القوة الحامية حيز التنفيذ، يتعين على روسيا أن تعطي موافقتها".

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية في هذا السياق إلى أن الأمر قد لا يكون سهلا لأن بيرن سبق أن أثارت غضب موسكو "بتماشيها مع قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا، حيث تساءلت حينها إن كان لا يزال من الممكن اعتبار سويسرا محايدة".

يشار إلى أن سويسرا لديها "تقليد طويل في التصرف كقوة حامية، حيث لعبت هذا الدور خلال الحرب الفرنسية البروسية بين عامي 1870 و1871".

وتمثل سويسرا في الوقت الحالي "المصالح الدبلوماسية لبلدان عدة، مثل مصالح الولايات المتحدة في ايران ومصالح إيران في كندا ومصالح إيران في السعودية والعكس، والمصالح الإيرانية في مصر وأيضا المصالح الروسية في جورجيا والعكس".

المصدر: أ ف ب