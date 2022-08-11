عبداللهيان: نقلنا رسالتنا حول مفاوضات الاتفاق النووي إلى الولايات عن طريق أوروبا

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران نقلت رسالتها حول الاتفاق النووي الإيراني إلى الولايات المتحدة عن طريق الأوروبيين.

وقال عبد اللهيان في اتصال مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو "نقلنا رسالتنا إلى الولايات المتحدة من خلال الأوروبيين ونأمل أن يمهد الجانب الأمريكي برؤية واقعية وعملية وقبول مطالب إيران المشروعة والقانونية الطريق لاتفاق بشأن النص النهائي".

ووصف الجانبان الزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووفده رفيع المستوى إلى طهران بالإيجابية ، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول كيفية متابعة الاتفاقيات وقرارات الاجتماع السابع للمجلس الأعلى للتعاون الإيراني التركي.

المصدر: "إرنا"