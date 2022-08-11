الداخلية الفرنسية: المحققون يشتبهون بأن حريق الغابات في جيروند مفتعل

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عن اشتباه المحققين في أن حريق غابات في جنوب غرب البلاد مفتعل.

وقال دارمانين في تصريح إن "أكثر من ألف من رجال الإطفاء يكافحون حريق لانديراس في جيروند".

وأضاف أن "المحققين يشتبهون في أن الحريق مفتعل".

وتسبب تجدد الحرائق في جنوب غرب فرنسا، في جيروند التي شهدت حريقا هائلا في يوليو، في تدمير 6 آلاف هكتار من غابات الصنوبر منذ بعد ظهر الثلاثاء وإجلاء 8 آلاف شخص.

المصدر: "سبوتنيك"