اعتقال آخر عناصر خلية "بيتلز" الداعشية في بريطانيا

أفادت وسائل إعلام بريطانية باعتقال المتهم بالإرهاب آين ديفيس، آخر أفراد خلية تنظيم "داعش" الإرهابي، المعروفة إعلاميا باسم "بيتلز"، والمسؤولة عن إعدامات مواطنين غربيين.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ديفيس اعتقل بمطار لوتون الدولي بضواحي لندن، يوم الأربعاء، وتم حبسه بجنوب لندن، وذلك بعد وصوله من تركيا، حيث تم الإفراج عنه من السجن وترحيله إلى المملكة المتحدة.

وقبع ديفيس في الشجن التركي 7 سنوات بتهم الإرهاب بعد مشاركته في النزاع في سوريا على مدار عامين تقريبا.

ويشار إلى أن ديفيس البالغ 38 عاما من العمر ولد في لندن، وهو آخر أفراد خلية "بيتلز" الداعشية، وأول أفرادها الذي تم تسليمه لبريطانيا.

وكانت الخلية المذكورة تضم 4 عناصر من لندن، ظهروا في فيديوهات الإعدامات التي نشرها "داعش". وتم إطلاق اسم "بيتلز" عليهم بسبب لهجاتهم البريطانية. وتم تجريدهم من الجنسية البريطانية في عام 2018.

وتمت تصفية قادئ الخلية محمد إموازي الملقب "الجهادي جون" في ضربة جوية عام 2015. وتم تسليم ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ للولايات المتحدة، حيث صدر الحكم بالسجن مدى الحياة بحق كوتي ومن المتوقع صدور الحكم بحق الشيخ في وقت لاحق من الشهر الجاري.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية