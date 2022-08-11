فاينانشال تايمز: مشاكل الكهرباء في النرويج تزيد من خطورة أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي

اعتبر الصحفي ريتشارد ميلن أن مشاكل الكهرباء في النرويج قد تؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.

وقال في مقاله الذي نُشر في صحيفة "فاينانشال تايمز" إن شتاء وربيع 2022 كانا جافين للغاية في النرويج، مما أدى إلى انخفاض مستويات المياه في البلاد إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وتخطط الحكومة النرويجية للحد من صادرات الكهرباء.

وأضاف: "قد تكون هذه مشكلة لدول مثل ألمانيا وهولندا وبريطانيا، التي استوردت كميات كبيرة من الكهرباء من النرويج على مر السنين عبر الكابلات".

المصدر: RT