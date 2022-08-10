دونيتسك لا تستبعد وجود صواريخ هيمارس يصل مداها إلى 150 كم لدى نظام كييف

اعتبر إدوارد باسورين نائب قائد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية أنه من الممكن أن يكون قد تم تزويد قوات كييف بصواريخ لراجمات هيمارس يصل مداها إلى 150 كم.

وقال باسورين: "يتم تنفيذ الضربات بواسطة راجمات صواريخ هيمارس مختلفة والتي يبلغ مدى طيرانها المعلن 70 كم. نحن نفترض أن الصواريخ التي يبلغ مداها 120 و150 كيلومترا أصبحت موجودة في أوكرانيا".

وأكد باسورين أن الجيش الأوكراني يقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بقذائف من عيار 155 ملم قدمتها دول أوروبية.

المصدر: RT