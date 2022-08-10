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حجم التبادل التجاري للأردن مع سوريا بلغ 150 مليون دولار في 6 أشهر

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حجم التبادل التجاري للأردن مع سوريا بلغ 150 مليون دولار في 6 أشهر
Legion-Media
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أكد المدير العام للمنطقة الحرة السورية الأردنية عرفان الخصاونة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 85 ألف طن من البضائع بقيمة 150 مليون دولار.

قال الخصاونة أن "المنطقة تشهد نشاطا استثماريا وحجم تبادل تجاري يعتبر جيدا" منذ إعادة فتح المنطقة مطلع العام الحالي، مبينا أن هناك تعاونا مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تطوير البيئة الاستثمارية.

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وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه دائرة الجمارك العامة كجزء أساسي في إدارة العملية الاستثمارية من خلال تبسيط الإجراءات داخل المركز الجمركي بما ينسجم مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

ودعا المستثمرين لزيارة المنطقة، والأطلاع على الخدمات والحوافز المقدمة وخصوصا الميز التنافسية والبنى التحتية المؤهلة.

المصدر: موقع قناة المملكة

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