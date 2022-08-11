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جريحان على الأقل بانفجار منزل جنوبي ولاية إنديانا الأمريكية (فيديو)

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جريحان على الأقل بانفجار منزل جنوبي ولاية إنديانا الأمريكية (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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استجابت فرق الطوارئ لانفجار محتمل ضم منزلا واحدا على الأقل في مدينة ايفانسفيل جنوب ولاية إنديانا الأمريكية، وفق تقارير إعلامية.

وقالت شرطة إيفانسفيل إن شخصين على الأقل أصيبا في الانفجار الذي وقع حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر في التوقيت المحلي.

ولم تنشر معلومات عن ضحايا الانفجار، حسبما نقلت صحيفة "كورير اند برس ايفانسفيل".

وقال مايك كونيلي، رئيس إدارة الإطفاء في إيفانسفيل للصحيفة إن الانفجار بلغ نصف قطره 100 قدم (30 مترا). ولم يتم تحديد السبب.

وأظهر مقطع جوي مصور على وسائل التواصل الاجتماعي ضررا فيما بدا أنه حي سكني مع وجود عدد من أفراد الشرطة وسيارات الإطفاء في المكان.

المصدر: AP

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