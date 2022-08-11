جريحان على الأقل بانفجار منزل جنوبي ولاية إنديانا الأمريكية (فيديو)

استجابت فرق الطوارئ لانفجار محتمل ضم منزلا واحدا على الأقل في مدينة ايفانسفيل جنوب ولاية إنديانا الأمريكية، وفق تقارير إعلامية.

وقالت شرطة إيفانسفيل إن شخصين على الأقل أصيبا في الانفجار الذي وقع حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر في التوقيت المحلي.

ولم تنشر معلومات عن ضحايا الانفجار، حسبما نقلت صحيفة "كورير اند برس ايفانسفيل".

وقال مايك كونيلي، رئيس إدارة الإطفاء في إيفانسفيل للصحيفة إن الانفجار بلغ نصف قطره 100 قدم (30 مترا). ولم يتم تحديد السبب.

#BREAKING: Media outlets report emergency crews are responding to an apparent explosion involving at least one house in the southern Indiana city of Evansville. https://t.co/OGjLMDTJzopic.twitter.com/VB51MhkaZ4 — WISH-TV (@WISH_TV) August 10, 2022

وأظهر مقطع جوي مصور على وسائل التواصل الاجتماعي ضررا فيما بدا أنه حي سكني مع وجود عدد من أفراد الشرطة وسيارات الإطفاء في المكان.

FIRST LOOK at the explosion, caught on security footage at ABK Alarms Inc. @14Newspic.twitter.com/dqJeksrUyl — Jordan Yaney (@Jordan14News) August 10, 2022

المصدر: AP