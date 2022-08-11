الأمم المتحدة ترصد إهتمام أصحاب السفن في تصدير الحبوب الأوكرانية

لاحظت الأمم المتحدة اهتمام أصحاب السفن بالمشاركة في تصدير الحبوب الأوكرانية. بحسب إحاطة الممثل المؤقت للأمم المتحدة في مركز التنسيق المشترك في اسطنبول، فريدريك جيه كيني.

وأكد ممثل الأمم المتحدة" نشهد اهتماما كبيرا من جانب مالكي السفن من حيث الاستعداد لضمان نقل هذه الإمدادات".

وقال ممثل الأمم المتحدة إن المركز في اسطنبول سينظر في تقليل وقت عمليات تفتيش السفن المشاركة في صادرات المواد الغذائية. وقال كيني:" نحن نحلل الإجراءات المعمول بها من أجل إيجاد طرق لتقليل وقت عمليات التفتيش دون التقليل من دقتها واكتمالها".

ووفقا له، فإن عمليات التفتيش تستغرق الآن من ساعتين إلى أربع ساعات. ولا يتم إجراء عمليات التفتيش في الليل لأسباب تتعلق بالسلامة، ولهذا السبب، يمكن أن يزيد الوقت الذي تقضيه السفينة بانتظار دورها. "بينما نكتسب الخبرة والثقة في أن الإجراءات تعمل، سنقوم بتقييمها. أول مراجعة من هذا القبيل ستجري الأسبوع المقبل".

وقال إن السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة لا تشارك في تصدير الحبوب والمواد الغذائية الأوكرانية.

"السفن تحت أعلام مختلفة تشارك، لقد رأينا سفناً ترفع أعلام ليبيريا وبنما وتركيا وسيراليون. السفن المملوكة أيضا لشركات من جميع أنحاء العالم.

وقال ممثل المنظمة إن الأمم المتحدة مسرورة بمستوى التنسيق بين الأطراف في المركز المشترك في اسطنبول.

وقال كيني إن مهمة توفير صادرات من الموانئ الأوكرانية من 2 إلى 5 ملايين طن من المواد الغذائية شهريا قابلة للتحقيق، موضحاً أنه قد تم تصدير 370 ألف طن فقط من المواد الغذائية في الأسبوع الأول.

المصدر: تاس