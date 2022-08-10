 
مباشر

الدفاع الروسية: نظام كييف يريد الانتقام من أهالي خاركوف

أخبار العالم

الدفاع الروسية: نظام كييف يريد الانتقام من أهالي خاركوف
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tl5t

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن نظام كييف يخطط لإرسال عناصر من قواته إلى خاركوف لتنفيذ عملية عقابية ضد المواطنين الموالين لروسيا.

وقال ميزينتسيف أن نظام كييف يخطط لإرسال مجموعة من عناصره الأمنية إلى خاركوف لإجراء عملية عقابية واسعة النطاق ضد المواطنين الموالين لروسيا.

وأضاف أن العناصر الأمنية الأوكرانية ستبحث في الهواتف عن مكالمات إلى أرقام في روسيا، فضلا عن المحادثات التي تدين نظام كييف.

وتابع: "سيتعرض المواطنون المحتجزون للتهديدات بالعنف الجسدي ضد أفراد عائلاتهم، والعنف والتعذيب، كما حدث بالفعل في أوديسا ونيكولاييف وسلافيانسك وسومي وتشرنيغوف وعدد من البلدات الأخرى".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا