أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن نظام كييف يخطط لإرسال عناصر من قواته إلى خاركوف لتنفيذ عملية عقابية ضد المواطنين الموالين لروسيا.

وقال ميزينتسيف أن نظام كييف يخطط لإرسال مجموعة من عناصره الأمنية إلى خاركوف لإجراء عملية عقابية واسعة النطاق ضد المواطنين الموالين لروسيا.

وأضاف أن العناصر الأمنية الأوكرانية ستبحث في الهواتف عن مكالمات إلى أرقام في روسيا، فضلا عن المحادثات التي تدين نظام كييف.

وتابع: "سيتعرض المواطنون المحتجزون للتهديدات بالعنف الجسدي ضد أفراد عائلاتهم، والعنف والتعذيب، كما حدث بالفعل في أوديسا ونيكولاييف وسلافيانسك وسومي وتشرنيغوف وعدد من البلدات الأخرى".

المصدر: RT