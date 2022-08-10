مقتل شرطيين في سيراليون خلال تظاهرات احتجاجا على غلاء المعيشة

أعلنت الشرطة في سيراليون، اليوم الأربعاء، مقتل شرطيين في أعقاب تظاهرة احتجاج على غلاء المعيشة تخللتها صدامات بين قوات الأمن وشبان يطالبون باستقالة الحكومة.

وقال المتحدث باسم الشرطة بريما كامارا إن "شرطيا وشرطية تعرضا للضرب حتى الموت على أيدي متظاهرين في الناحية الشرقية لفريتاون صباحا".

وفي حيّ كيسي في شرق العاصمة، رشق عشرات الشبان الحجارة والعصي على قوى الأمن التي ردّت بإطلاق الغاز المسيّل للدموع، وفق ما أفاد أحد مراسلي وكالة فرانس برس.

وعلت هتافات تدعو إلى تنحي الرئيس جوليوس مادا بيو الذي يمسك بزمام السلطة منذ 2018.

وقال عدّة متظاهرين لوكالة "فرانس برس" إن قوى الأمن أطلقت الرصاص الحيّ.

ونقل عشرات المصابين إلى مستشفى كونوت، وفق طبيب في المؤسسة فضّل عدم الكشف عن هويته.

وأعلنت الشرطة من جهتها عن توقيف عشرات المتظاهرين.

وأقيمت هذه التظاهرة بمبادرة من مجموعة من النساء التاجرات اللواتي دعين إلى "تجمّع سلمي ... لتسليط الضوء على الصعوبات الاقتصادية والمشاكل المتعدّدة التي تلقي بظلالها على نساء سيراليون"، وفق رسالة موجّهة إلى المفتّش العام للشرطة.

المصدر: "أ ف ب"