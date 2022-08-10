الخارجية الأمريكية: لا قيود على إصدار التأشيرات للروس

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنه يمكن للروس التقدم بطلب للحصول على تأشيرة في البعثات الأمريكية حول العالم، ولا توجد قيود على إصدار تصاريح لدخول الولايات المتحدة للروس.

وقالت نائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية جولي ستاف، التي تشرف على القضايا المتعلقة بإصدار تأشيرات الدخول الأمريكية في وزارة الخارجية: "لا توجد قيود على الروس، يمكن للروس الذهاب إلى أي سفارة أمريكية في العالم لتقديم طلب للحصول على تأشيرة. ويحدث ذلك كل يوم".

وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أن إصدار التأشيرات في السفارة الأمريكية في موسكو لا يتم حاليا.

وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق أن الدول الغربية يجب أن تمنع جميع الروس من دخول أراضيها.

المصدر: تاس