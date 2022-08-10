 
مباشر

كلينتون تنشر تغريدة ساخرة من تفتيش الـFBI لمنزل ترامب

أخبار العالم

كلينتون تنشر تغريدة ساخرة من تفتيش الـFBI لمنزل ترامب
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tl5k

خسرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون من الرئيس السابق دونالد ترامب في أعقاب تنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرالي لمذكرة تفتيش في منزله في فلوريدا.

ونشرت كلينتون صورة لها عبر "تويتر" وهي ترتدي قبعة مكتوب عليها "But her emails- إلا رسائلها الإلكترونية"، وكتبت في التغريدة: "كل قبعة أو قميص من But her emails، يباع عبر Onward Together، تساهم في الدفاع عن الديمقراطية والنضال من أجل قيمنا".

وتأتي التغريدة بعد أن أعلن ترامب داهم مكتب التحقيقات الفدرالي منزل ترامب في منتجع مار إيه لاغو في ولاية فلوريدا.

وهذه هي ليست المرة الأولي التي تستخدم فيها كلينتون الأحداث للترويج لخط إنتاجها "But Her Emails".

وكانت المرشحة الرئاسية الديمقراطية لعام 2016، التي واجهت تدقيقا بشأن استخدامها لخادم بريد إلكتروني شخصي أثناء منصبها كوزيرة الخارجية، قد روجت أيضا لقبعاتها في فبراير بعد تقرير يفيد بأن ترامب تخلص من الوثائق في مرحاض البيت الأبيض.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا