كلينتون تنشر تغريدة ساخرة من تفتيش الـFBI لمنزل ترامب

خسرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون من الرئيس السابق دونالد ترامب في أعقاب تنفيذ مكتب التحقيقات الفيدرالي لمذكرة تفتيش في منزله في فلوريدا.

ونشرت كلينتون صورة لها عبر "تويتر" وهي ترتدي قبعة مكتوب عليها "But her emails- إلا رسائلها الإلكترونية"، وكتبت في التغريدة: "كل قبعة أو قميص من But her emails، يباع عبر Onward Together، تساهم في الدفاع عن الديمقراطية والنضال من أجل قيمنا".

Every “But her emails” hat or shirt sold helps @onwardtogether partners defend democracy, build a progressive bench, and fight for our values.



Just saying!https://t.co/4TiUxjmRNYpic.twitter.com/rflM8fTAbw — Hillary Clinton (@HillaryClinton) August 9, 2022

وتأتي التغريدة بعد أن أعلن ترامب داهم مكتب التحقيقات الفدرالي منزل ترامب في منتجع مار إيه لاغو في ولاية فلوريدا.

وهذه هي ليست المرة الأولي التي تستخدم فيها كلينتون الأحداث للترويج لخط إنتاجها "But Her Emails".

وكانت المرشحة الرئاسية الديمقراطية لعام 2016، التي واجهت تدقيقا بشأن استخدامها لخادم بريد إلكتروني شخصي أثناء منصبها كوزيرة الخارجية، قد روجت أيضا لقبعاتها في فبراير بعد تقرير يفيد بأن ترامب تخلص من الوثائق في مرحاض البيت الأبيض.

المصدر: RT