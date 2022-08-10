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وزير الخارجية التشيكي يؤيد حظر إصدار تأشيرات شينغن للروس

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وزير الخارجية التشيكي يؤيد حظر إصدار تأشيرات شينغن للروس
Legion-Media SOPA Images Limited/Alamy Live News
وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي
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أعرب وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي عن تأييده لمقترح حظر إصدار تأشيرات شينغن للمواطنين الروس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والذي يناقشه الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة CTK التشيكية عن الوزير قوله، إن "تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الروس من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد يكون عقوبة فعالة أخرى".

وأضاف أنه في ظل استمرار العملية الروسية في أوكرانيا "لا يمكن الحديث عن سياحة عادية للروس".

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وأعاد إلى الأذهان أن جمهورية التشيك كانت من بين الدول الأولى التي علقت إصدار التأشيرات للمواطنين الروس بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت قد أعلن خلال مؤتمر صحفي في برلين يوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي يناقش المبادرة لتعليق إصدار التأشيرات للروس، التي تقدم بها بعض الأعضاء.

المصدر: تاس

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