المشرعون الأمريكيون يطورون إجراءات لتسريع توريد الأسلحة إلى حلفائهم

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس أن المشرعون الأمريكيون يعملون على تطوير إجراءات تهدف إلى تسريع عملية نقل المعدات العسكرية، بما في ذلك إلى تايوان.

وقال ردا على سؤال أحد الصحفيين حول التأخير في نقل المعدات العسكرية الأمريكية، وخاصة إلى تايوان: "أستطيع أن أقول إننا في لجنة الشؤون الخارجية، نعمل حاليا على مشاريع قوانين من شأنها أن تساعد في تسريع وتقليل الروتين من أجل التسليم السريع المعدات الدفاعية الضرورية. نحن ندرس هذا الآن".

المصدر: تاس