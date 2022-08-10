بالفيديو.. بيلوسي تضيع خطابها

اختلط خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع خطاب رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي، خلال حفل الإعلان عن التوقيع على مشروع قانون إنشاء صندوق دولي لأمن التكنولوجيا والابتكار.

وعندما وصلت بيلوسي إلى المنصة لإلقاء كلمة، وجدت أن نسخة الخطاب الموضوعة على المنصة ليست لها.

وفي الفيديو الذي تم تداوله، تظهر بيلوسي وهي تقلب الصفحات أمامها وهي تقول: "دعني أرى ماذا لدينا هنا.. خطاب الرئيس هنا. أعتقد أن لدي خطاب الرئيس هنا".

فسألها بايدن ممازحا: "ماذا فعلوا بخطابك؟"، فردت بيلوسي وهي تضحك: "لا أعرف ماذا فعلوا به، لكن يمكنني الاستغناء عنه".

وسرعان ما تم تسليمها نسخة من خطابها، وقالت بيلوسي: "شكرا لك"، فيما علق بايدن قائلا: "هذا مفيد".

المصدر: RT