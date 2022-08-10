تشاووش أوغلو يبحث مع عبد اللهيان تطورات الشرق الأوسط والمفاوضات حول الملف النووي الإيراني

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية وآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط والمفاوضات حول الملف النووي الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن "مكالمة هاتفية جرت بين تشاووش أوغلو وعبد اللهيان".

وأضافت أن "الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية، وكارثة السيول التي ضربت إيران الشهر الماضي، وآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والمفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني".

المصدر: "الأناضول"