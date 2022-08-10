استطلاع: نسبة تأييد بايدن تقفز إلى أعلى مستوى لها منذ شهرين
AFP
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ارتفعت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أعلى مستوى لها في شهرين، حسبما كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" بالتعاون مع مؤسسة "إيبسوس".
وارتفعت نسبة تأييد بايدن إلى 40%، بزيادة نقطتين مئويتين، في حين انخفض معدل رفض أدائه إلى 55%.
وأظهر الاستطلاع أن تأييد بايدن بين الديمقراطيين ارتفعت 9 نقاط عن الشهر الماضي إلى 78%، بينما أعرب 12% فقط من الجمهوريين عن تأييدهم لأدائه.
بلغت نسبة تأييد بايدن أدنى مستوى لها في مايو عند 36٪، وظلت عند أقل من 50٪ منذ أغسطس 2021.
المصدر: The Hill