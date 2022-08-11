إندونيسيا مهتمة بتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي على هامش قمة مجموعة العشرين

صرح السفير الإندونيسي لدى روسيا خوسيه تافاريس أن جاكرتا مهتمة بعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة العشرين.

وقال تافاريس: "وجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو دعوات منذ فترة طويلة إلى رئيسي روسيا وأوكرانيا. إذا شاركا في قمة مجموعة العشرين في بالي، فعندئذ، بالطبع، ستكون هناك فرصة لتنظيم اللقاء، وإندونيسيا أكثر من مستعدة لتسهيل مثل هذا الاجتماع. وبالطبع نود هذا إذا حضر الرئيسان".

وأكد أن إندونيسيا مستعدة لضمان أمن الرئيس الروسي إذا شارك في قمة مجموعة العشرين شخصيا.

المصدر: تاس