سويسرا تمثل مصالح أوكرانيا في روسيا

اتفقت سويسرا مع أوكرانيا على أن تتولى برن تمثيل مصالح كييف في روسيا، كما أبلغت وزارة الخارجية الروسية ريا نوفوستي.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية: "أعربت أوكرانيا عن رغبتها في أن تمثل سويسرا مصالحها في روسيا. وقد تم الانتهاء من المفاوضات بهذا الشأن. ولكي تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يجب على روسيا أن تعرب عن موافقتها".

وأضافت الوزارة أنه منذ بداية الصراع في أوكرانيا، كانت سويسرا على استعداد لتقديم مساعيها الحميدة للأطراف، ولا سيما منصة تفاوضية، فضلاً عن الدعم الفني والمتخصص أثناء المفاوضات المحتملة.

المصدر: ريا نوفوستي