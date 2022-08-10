بيلاروس تصف العلاقات مع موسكو في المجال العسكري بأنها بناءة

أعلن مساعد وزير الدفاع البيلاروسي في قضايا التعاون العسكري الدولي فاليري ريفينكو، أن العلاقات بين بيلاروس وروسيا في المجال العسكري بناءة، وموسكو لا تملي على مينسك ما يجب القيام به.

وقال ريفينكو: "علاقاتنا في إطار دولة الاتحاد بناءة. لا أحد يملي علينا كيف يجب أن نتصرف، وماذا نفعل، وعلى ماذا يجب أن نوقع، وعلى ماذا لا نوقع. على عكس الدول الغربية وحلفائها".

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وأكد أن العلاقات مع روسيا تحمل طابع تحالف استراتيجي.

وشدد ريفنكو على أن هدف السياسة العسكرية البيلاروسية يتمثل في تطوير تحالف استراتيجي مع روسيا يردع الدول الأخرى عن القيام بأعمال متهورة ضد مينسك.

وأشار إلى تركيز بيلاروس على التعاون في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، قائلا إن هذه الكتلة هي الأساس لضمان أمن مينسك. وأضاف: "نحن نؤمن بحلفائنا ونعلم أن المساعدة ستقدم في الوقت المناسب كما حدث في كازاخستان".

المصدر: نوفوستي