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إيطاليا تبدأ أول تحقيق مع مرتزق إيطالي قاتل كمرتزق في أوكرانيا مع قوات كييف

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إيطاليا تبدأ أول تحقيق مع مرتزق إيطالي قاتل كمرتزق في أوكرانيا مع قوات كييف
Globallookpress
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أطلق المكتب الإقليمي الخاص بمكافحة المافيا والإرهاب في جنوة الإيطالية أول تحقيق مع مرتزق يشتبه بأنه قاتل في أوكرانيا إلى جانب قوات كييف.

ووفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية، فإن الحديث يدور هنا عن كيفن كيابالوني البالغ من العمر 19 عاما، والذي انضم إلى الفيلق الدولي للدفاع في أوكرانيا.

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وسبب بدء التحقيق هو مقابلته مع صحيفة "بانوراما" حيث أعلن فيها عن نيته الذهاب مرة أخرى إلى أوكرانيا للدفاع عنها من "العملية العسكرية الروسية".

ويذكر أن الشاب يشارك أفكار الحركة الإيطالية الفاشية الجديدة CasaPound.

ووصل كيابالوني إلى أوكرانيا عبر الحدود مع بولندا وذهب للقتال في دونباس بعد التدريب.

ويواجه الشاب ما بين سنتين وسبع سنوات في السجن بموجب القانون الإيطالي لمشاركته في الأعمال القتالية كمرتزق.

المصدر: RT

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