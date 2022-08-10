الشرطة الإسرائيلية تحقق مع رجل هدد بقتل لابيد

فتحت الشرطة الإسرائيلية، تحقيقا مع أحد سكان شمال إسرائيل للاشتباه بتوجيهه تهديدات بالقتل إلى رئيس الوزراء يائير لابيد.

وحسب موقع ynet، فإن المشتبه به ترك تعليقا على منشور على أحد حسابات لابيد على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه: "أريد قتلك اليوم ببندقية قنص".

يذكر أنه في مارس 2021، ألقت الشرطة القبض على رجل بتهمة توجيه تهديدات عبر الإنترنت لقتل لابيد، الذي كان آنذاك زعيم المعارضة.

وجاء آخر تهديد تم الإبلاغ عنه بعد أسبوع من إعلان موقع "والا: الإخباري أن زوجة رئيس الوزراء، ليهي لابيد، تلقت رسائل تتمنى أن تعاني أسرتها من الموت العنيف أو السرطان.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"