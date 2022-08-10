اكد ممثل أجهزة إنفاذ القانون للصحفيين ضبط مركز تحليل تخريبي تابع لنظام كييف في خيرسون.

وأقر أحد قادة التنظيم، وهو رئيس "قطاع الدراسات الإقليمية"، ألكسندر ماكسيمنكو، بأساليب المركز لمواجهة التكامل في خيرسون.

وقال إن المجموعة التحليلية عملت في المدينة حتى نهاية يونيو 2022 وأعدت وثائق لمكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وعمل في المركز ضباط من أجهزة الخدمات الخاصة، بما في ذلك أجهزة مخابرات دول أجنبية.

وقال ماكسيمنكو: "في مركزنا، نشأت فكرة كتابة رسائل تحليلية إلى مكتب الرئيس بشأن مواجهة اندماج خيرسون في روسيا". وقد كتبت في هذه الوثيقة أن من الضروري أن تعمل خزانة المالية لأطول فترة ممكنة، حتى لا نتخلى عن الناس، ونستمر في تمويل موظفي الدولة والجميع، من أجل تأخير عملية الاندماج لأطول فترة ممكنة".

وأشار في الوقت نفسه إلى أن الرسائل نفسها ذكرت أن السلطات الروسية بدأت في دفع معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى لموظفي الدولة.

كما أكد ماكسيمنكو أنه وافق طوعا على التعاون مع قوات الأمن الروسية، وقدم كل المعلومات التي بحوزته حول عمل المركز وسلم وثائق العمل. كما أكد أنه في المستقبل القريب سوف يتقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية.

المصدر: وكالات