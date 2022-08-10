ارتفاع حصيلة القتلى بهجوم في مالي إلى 42 جنديا

Gettyimages.ru أفراد من الجيش المالي ـ أرشيف

ارتفعت حصيلة القتلى جراء الهجوم في مدينة تيسيت في مالي إلى 42 جنديا، حسبما أظهرت وثيقة رسمية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الهجوم أدى إلى مقتل 42 وفقا لوثيقة تتضمن أسماء الجنود القتلى.

ونُسب الهجوم لجهاديين متطرفين في المدينة الواقعة في منطقة حدودية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وتُعد الحصيلة الجديدة الأعلى في صفوف الجيش المالي منذ سلسلة هجمات نهاية العام 2019 ومطلع العام 2020 نفذها "داعش" في منطقة الحدود الثلاث.

المصدر: "أ ف ب"