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الخارجية الصينية: الولايات المتحدة تحشد القوات لخلق أزمة جديدة في مضيق تايوان

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الخارجية الصينية: الولايات المتحدة تحشد القوات لخلق أزمة جديدة في مضيق تايوان
Sputnik
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
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أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الحكومة الأمريكية تعمل على تكثيف وجودها العسكري في المنطقة لخلق أزمة جديدة أكبر في مضيق تايوان.

وقال وانغ يي وفق ما نقلت وزارة الخارجية الصينية: "أولا، من الضروري أن نكون حذرين من أن الولايات المتحدة لا تستطيع قبول الهزيمة. إنهم يوحدون الشركاء الفرديين لصب الزيت على النار، وزيادة وجودهم العسكري في المنطقة وسوف يساهمون في تصعيد الموقف، وكذلك وضع الخطط لخلق أزمة جديدة واسعة".

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وأشار إلى ذلك "القوى التي تؤيد استقلال تايوان" قد تستمر في ترتيب الاستفزازات و"تذهب أبعد من ذلك".

وأكد أن بعض السياسيين الأجانب قد يحاولون استغلال الوضع الحالي في تايوان لأغراضهم الخاصة.

وصف زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان بأنها "استفزاز سياسي ومهزلة".

المصدر: تاس

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