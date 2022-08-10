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القيادة الأمريكية في إفريقيا تعلن مقتل 4 عناصر من حركة الشباب في غارات جوية نفذتها بالصومال

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القيادة الأمريكية في إفريقيا تعلن مقتل 4 عناصر من حركة الشباب في غارات جوية نفذتها بالصومال
AFP
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أعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا أنها نفذت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية ثلاث غارات جوية ضد عناصر حركة الشباب الذين هاجموا قوات الجيش الوطني بالقرب من بلدة بلدوين يوم أمس.

وقالت القيادة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني إنه "بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية ودعما لها، نفذت القيادة الأمريكية في إفريقيا ثلاث غارات جوية ضد إرهابيي حركة الشباب الذين هاجموا قوات الجيش الوطني الصومالي بالقرب من بلدوين الصومالية في 9 أغسطس 2022"، مبينة أن "التقدير الأولي للقيادة هو أن الغارات قتلت أربعة إرهابيين من حركة الشباب ولم يصب أو يقتل أي مدنيين".

وأكدت أن "القوات الأمريكية مخولة بتنفيذ ضربات دفاعا عن القوات الشريكة"، مشددة على أنها والحكومة الصومالية تتخذان "تدابير كبيرة لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين، بعكس الهجمات العشوائية التي تشنها حركة الشباب بانتظام ضد السكان المدنيين".

وأضافت: "الجانبان ملتزمان بمحاربة حركة الشباب لمنع مقتل المدنيين الأبرياء. تمثل المنظمات المتطرفة العنيفة مثل حركة الشباب تهديدات طويلة المدى للمصالح الصومالية والإقليمية والأمريكية".

المصدر: RT

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