أنقرة تعلن مقتل جندي تركي شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أحد جنودها بنيران مسلحي "حزب العمال الكردستاني"، شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان "قتل جندي تركي بنيران مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق".

وكان الجيش التركي، أعلن أمس مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية "المخلب-القفل" في شمال العراق.

وفي إبريل الماضي أعلنت تركيا إطلاق تلك العملية ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة "تنظيما إرهابيا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق. ​​​​​​

المصدر: "سبوتنيك"