الكرملين: الرئيس الروسي ونظيره المالي يعربان عن ارتياحهما لمستوى التعاون بين البلدين

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مالي الانتقالي أسيمي غويتا أعربا خلال محادثة هاتفية عن ارتياحهما لمستوى لتعاون في مجال السياسة الخارجية بين البلدين.

وقال الكرملين في بيانه: "تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون الروسي المالي في مجال السياسة الخارجية، بما في ذلك تنسيق المواقف من خلال الأمم المتحدة".

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وأضاف: "بحثت قضايا تطوير التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد وغيرها، وتم التطرق إلى موضوع شحنات الأغذية والأسمدة والوقود الروسي المحتملة إلى مالي. وتم الاتفاق على أن الوزارات الروسية والمالية ذات الصلة ستعمل على تكثيف التعاون العملي".

وتابع: "قدم أسيمي غويتا وصفا تفصيليا للعمليات الجارية في مالي، كما أبلغ عن جهود قيادة البلاد الهادفة إلى استقرار الوضع ومكافحة الجماعات الإرهابية بشكل حاسم".

المصدر: نوفوستي