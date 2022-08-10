رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيشارك في اجتماع مجلس الأمن بناء على طلب روسي بخصوص زابوروجيه

قال ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية بفيينا، إن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرر قطع إجازته للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن محطة زابوروجيه الذرية.

وأضاف أوليانوف: "أكدت مصادر أن رافائيل غروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إدراكا منه لأهمية هذا الأمر بخصوص جلسة مجلس الأمن غدا، قرر قطع إجازته، وعلى ما يبدو، سيقدم تقريرا إلى مجلس الأمن غدا".

وطلبت روسيا عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم غد 11 أغسطس "لمناقشة الهجمات الأوكرانية على محطة زابوروجيه" الكهرذرية.

إلى ذلك قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن سلطات كييف تتعمد قصف المحطة النووية في زابوروجيه (ZNPP) من أجل إجبار روسيا على سحب جيشها من هناك.

يذكر أنه في يوليو، أراد ممثلو الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة محطة زابوروجيه، ومنحتهم السلطات المحلية الإذن، إلا أن السلطات الأوكرانية عارضت الزيارة.

وتوجد محطة زابوروجيه النووية الآن تحت سيطرة الجيش الروسي منذ مارس الماضي. ولفتت وزارة الخارجية الروسية إلى أن وضع المحطة الكهروذرية لتوليد الكهرباء تحت الحماية مبرر من زاوية تفادي تسرب المواد النووية والمشعة، كما أشارت إلى أن المشغل الأوكراني يواصل إدارة هذه المحطة.

المصدر: نوفوستي