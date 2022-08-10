مجموعة السبع تطالب روسيا بالانسحاب من محطة الطاقة النووية في زاباروجيه

اتهمت مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) موسكو بأنها "تعرض للخطر" المنطقة الأوكرانية المحيطة بمحطة زابوريجيه للطاقة النووية، وطالبت بإعادة المحطة إلى أوكرانيا.

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وقالت مجموعة السبع في بيان نشرته ألمانيا التي تتولى الرئاسة اليوم الأربعاء: "نطالب بأن تعيد روسيا على الفور إلى مالكها السيادي والشرعي، أوكرانيا، السيطرة الكاملة على محطة زابوريجيه للطاقة النووية"، مضيفة أن "سيطرة روسيا المتواصلة على المحطة هي التي تعرض المنطقة للخطر".

وأضافت: "يجب أن يكون الموظفون الأوكرانيون الذين يديرون محطة الطاقة النووية في زابوريجيه قادرين على أداء واجباتهم من دون التعرض للتهديد أو الضغط".

وأشارت مجموعة السبع إلى أنها "قلقة للغاية من التهديد الخطير" الذي يشكله الجيش الروسي على "أمن" المنشآت النووية الأوكرانية.

وأوضحت أن سيطرة القوات الروسية عليها "يزيد بشكل كبير من مخاطر وقوع حادث نووي"، و"يعرض الشعب الأوكراني والدول المجاورة والمجتمع الدولي للخطر".

وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن قصف المنشآت النووية في محطة زابوريجيه الأسبوع الماضي. وحذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من كارثة شبيهة بكارثة تشيرنوبيل.

وقالت شركة التشغيل الأوكرانية "انيرغوتوم" مساء الثلاثاء، إن "القوات الروسية تستعد لربط المحطة بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في عام 2014"، مشيرة إلى أنها "تلحق الضرر بها عبر مواصلة إعادة توجيه إنتاج الكهرباء".

المصدر: أ ف ب