خبير إيراني بشؤون المفاوضات النووية لـRT: الغرب قدم تنازلات كبيرة لطهران خلال الجولات السابقة

في حديث خاص لـRT، كشف الخبير الإيراني بمفاوضات فيينا، محمد مرندي، أن الغرب قدم تنازلات كبيرة للطرف الإيراني خلال الجولات السابقة من المفاوضات، وأن الاتصالات مستمرة بين الجانبين.

وأوضح محمد مرندي لـRT قائلا: "قدم الغرب تنازلات كبيرة للطرف الإيراني خلال الجولات السابقة في المفاوضات النووية، والاتصالات المستمرة بين الجانبين"، لافتا إلى أن "الطرف الإيراني حصل على صفقة جيدة خلال الأشهر الماضية، ويجب أن ننتظر القرار النهائي من الأطراف بناء على النص الموجود".

وأضاف محمد مرندي: "إن توصل الطرف الإيراني إلى استنتاج مفاده أن التغييرات التي أدخلت على المسودة المقترحة منذ أشهر قد تقدم له المزيد بما يلائم مصالح طهران، سوف يقبل بالنص".

وأردف: "لدى طهران موضوع يجب حله قبل العودة لتنفيذ الاتفاق، وهو ملف الخلاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والادعاءات الكاذبة والزائفة ضد إيران، وطهران لم تقبل أي تقدم اإا من خلال حل هذه المعضلة".

وأكمل الخبير الإيراني: "يجب أن ننتبه بأن مجلس حكام الوكالة ليس كيانا تقنيا وفنيا، بل هو كيان سياسي اتخذ سياسات عدائية ضد إيران تحت ضغوط غربية، والآن عليه أن يتخذ قرارا سياسيا بإغلاق هذا الملف".

المصدر: RT