الخارجية البريطانية تستدعي السفير الصيني بشأن تايوان

استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الصيني بلندن، تشنغ تسيغوانغ، للمطالبة بتفسير تصرفات بلاده وسط تدهور الوضع حول تايوان.

ونقلت شبكة سكاي نيوز، اليوم الأربعاء، عن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس: "أمرت باستدعاء السفير الصيني لشرح تصرفات بلاده. في الأشهر الأخيرة، شهدنا المزيد والمزيد من السلوكيات العدوانية والخطابية في بكين، مما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة".

وتصاعد الوضع حول تايوان بعد زيارة نانسي بيلوسي الأخيرة، والتي كانت أول زيارة للجزيرة من قبل رئيس مجلس النواب الأمريكي منذ عام 1997.

وحذرت الصين تايوان والولايات المتحدة من الزيارة واعتبرتها بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

المصدر: نوفوستي