سفير الصين ينصح أستراليا بتوخي الحذر في علاقاتها بتايوان: تعاملوا مع مبدأ صين واحدة على محمل الجد!

أعرب السفير الصيني لدى أستراليا، شياو تشيان، عن أمله في أن "يأخذ الجانب الأسترالي العلاقات الصينية - الأسترالية على محمل الجد"، و"التعامل مع مسألة تايوان بحذر".

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وأشار السفير شياو تشيان لنادي الصحافة الوطني إلى أنه "فوجئ" بتوقيع أستراليا بيانا مع الولايات المتحدة واليابان يدين إطلاق صواريخ صينية في المياه اليابانية ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان الأسبوع الماضي.

وأوضح شياو قائلا: "نأمل أن يأخذ الجانب الأسترالي العلاقات الصينية - الأسترالية على محمل الجد!..تعاملوا مع مبدأ صين واحدة على محمل الجد، وتعاملوا مع مسألة تايوان بحذر"، في حين أنه لم يذكر موعد انتهاء التدريبات الصينية العسكرية بالذخيرة الحية بالقرب من تايوان، لافتا إلى إن "الإعلان سيصدر في الوقت المناسب".

وتابع: "لا يمكننا مطلقا استبعاد خيار استخدام وسائل أخرى..لذ، نحن مستعدون عند الضرورة، وعند الضرورة فقط، لاستخدام جميع الوسائل اللازمة..أما ما يعنيه كل الوسائل الضرورية؟ فيمكنكم استخدام خيالكم".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، قد لفت هذا الأسبوع إلى أن "أستراليا انتقدت بشكل تعسفي الإجراءات الصينية المشروعة والمبررة والقانونية لحماية سيادتها وسلامة أراضيها"، داعيا أستراليا إلى "التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين".

وأردف: "في السنوات القليلة الماضية، واجهت العلاقات الصينية الأسترالية صعوبات خطيرة لاسباب من عمل الجانب الأسترالي".

تجدر الإشارة إلى أن بكين خففت الحظر المفروض على الاتصالات بين الوزراء مع أستراليا عقب انتخاب حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز في مايو، حيث عقد وزيرا الدفاع والخارجية في كلا البلدين اجتماعات مباشرة منذ ذلك الحين.

المصدر: "أ ف ب"