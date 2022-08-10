الشرطة الفرنسية تقتل مشردا في مطار شارل ديغول بباريس

قتلت الشرطة رجلا مشردا، شهر سكينا في مطار "رواسي شارل ديغول" في باريس، صباح اليوم الأربعاء، بحسبما أفاد مصدر ملاحي وآخر في الشرطة.

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وقالت قيادة شرطة باريس في تغريدة على "تويتر": "حيد عناصر الشرطة هذا الصباح شخصا بحوزته سلاح أبيض في مطار رواسي شارل ديغول".

وقع الحادث في محطة الركاب 2F قرابة الساعة 08:20 (الساعة 06:20 ت غ) عندما "كان مشرد يزعج عناصر الأمن فاستدعيت تعزيزات من شرطة الحدود لإخراجه".

وابتعد الرجل وهو يكيل الشتائم ومن ثم استدار وشهر سكينا. ففتح شرطي النار باتجاهه بحسبما ذكرت مصادر الشرطة.

وروى مصور يعمل لوكالة "فرانس برس" وشهد ما حصل أن "رجلا طويل القامة شهر شيئا يشبه السكين باتجاه الشرطة. وقد وجه إليه تحذير لكنه تقدم، فأطلق الشرطي النار عليه. أطلقت رصاصة واحدة".

وتم وضع الضحية على حمالة ونقل إلى منطقة غير متاحة للمسافرين.

المصدر: أ ف ب