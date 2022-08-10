لابيد "يرثي" كلبا تابعا للشرطة الإسرائيلية

رثى رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الكلب "زيلي"، التابع لوحدة "اليمام" (وحدة شبه عسكرية إسرائيلية عالية التدريب في شرطة الحدود الإسرائيلية).

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وأمس الثلاثاء، قتل كلب تابع للشرطة الإسرائيلية يدعى زيلي، في تبادل لإطلاق النار بالضفة الغربية، حيث علق يائير لابيد في بيان قائلا: "زيلي كان جزءا من الوحدة، وهو محل تقدير ومهني أيضا..ستفتقده الوحدة ومتعاملو الكلاب ورجال الشرطة الذين رافقهم في مهامهم العملياتية العديدة".

وفي تصريح لـ"i24NEWS"، أوضح الاختصاصي في الشؤون الأمنية، ماتياس إنبار قائلا: "إن وحدة اليمام هي الوحدة الوحيدة في إسرائيل القادرة على تعليم الكلاب البوليسية وتنميتها وتدريبها وامتلاكها..هذه كلاب يتم تدريبها بشكل مكثف وتعتبر مقاتلة، تماما مثل النخبة في شرطة اليمام".

وأكمل: "المقاتلون والحيوانات يسيران جنبا إلى جنب ويعملان معا، هناك رابطة مهنية وعاطفية".

المصدر: "I24"